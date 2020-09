Uccide l’amica incinta, poi le apre la pancia e le strappa il feto: “Volevo un figlio” (Di venerdì 4 settembre 2020) Uccide l’amica incinta, poi le apre la pancia e le strappa il feto. Episodio agghiacciante, l’assassina era ossessionata, ha subito un aborto da pochi mesi. L’amica le organizza un party per la nascita della figlia, ma era una trappola mortale. Flavia Godinho Mafra, 24 anni, è stata uccisa brutalmente durante quello che doveva essere il suo baby shower e le è stato strappato il feto dal grembo. L’episodio da film horror si è verificato nello stato di Santa Catarina in Brasile. Sono stati il marito e la madre della povera Flavia a scoprire il corpo, i due si erano allarmati non vedendola tornare dalla festa. Hanno subito notato il grande taglio sulla pancia e il feto ... Leggi su limemagazine.eu

FQMagazineit : Uccide l’amica incinta e le strappa il feto dall’utero: “Voleva un figlio, ossessionata dai continui aborti” - Mario84441682 : Uccide l'amica durante il baby shower, poi le apre la pancia e le strappa il feto: «Desideravo un figlio» - zazoomblog : Uccide l’amica incinta e le strappa il feto dal grembo - #Uccide #l’amica #incinta #strappa - amerigormea : RT @ilmessaggeroit: Uccide a coltellate l'amica incinta per impadronirsi della neonata: poche settimane fa aveva abortito il suo primo figl… -