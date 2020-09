Uccide due donne con calci e pugni e conserva i corpi nel freezer: la sentenza è durissima (Di venerdì 4 settembre 2020) Trascorrerà la vita in carcere l’uomo che tra il 2016 ed il 2018 ha ucciso due donne per poi nascondere i loro cadaveri nel congelatore di casa Ha ucciso riempiendole di pugni e calci due donne per poi conservare per anni i loro cadaveri nel congelatore di casa. Sono agghiaccianti i retroscena del duplice omicidio … L'articolo Uccide due donne con calci e pugni e conserva i corpi nel freezer: la sentenza è durissima NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

RbooksTwatcher : Psicopatica, combattendo i due fratelli uccide una famiglia per nulla. Anzi ne uccide un bel po’. Questa ha la megl… - pola1945 : RT @charliecarla: Covid, Burioni: «Cantare in coro è rischioso, negli Usa due morti» Il coro uccide. Mah. - _fiorucci : RT @charliecarla: Covid, Burioni: «Cantare in coro è rischioso, negli Usa due morti» Il coro uccide. Mah. - tralepagine : RT @charliecarla: Covid, Burioni: «Cantare in coro è rischioso, negli Usa due morti» Il coro uccide. Mah. - charliecarla : Covid, Burioni: «Cantare in coro è rischioso, negli Usa due morti» Il coro uccide. Mah. -