Tyc Sports: “Messi rimarrà al Barcellona nella prossima stagione” (Di venerdì 4 settembre 2020) Clamorosa indiscrezione lanciata da TyC Sports: “Messi ha deciso, rimarrà al Barcellona“. Già nella giornata di ieri era paventata l’opportunità di vedere l’asso argentino in Spagna anche nella prossima stagione, ma ora il canale argentino assicura che ormai la decisione è presa e Messi, per evitare una battaglia legale con la società con cui è cresciuto, rimarrà in blaugrana fino al 2021. Adelanto exclusivo de https://t.co/dF4H5wuxzg: ¡MESSI SE QUEDA EN BARCELONA! CONTINUARÁ… pic.twitter.com/G8VhVH3tU3 — TyC Sports (@TyCSports) September 4, 2020 Foto: Twitter Barcellona. L'articolo Tyc Sports: “Messi rimarrà al ... Leggi su alfredopedulla

