Tuttosport: Koulibaly-City, si chiude nel week end per 70 milioni più 2 di bonus (Di venerdì 4 settembre 2020) Si avvia verso la chiusura, secondo l'edizione di oggi di Tuttosport, la trattativa per Koulibaly al Ciity Perché a Villa Bismark, la residenza caprese del patron, è atteso Fali Ramadani, accompagnato dal suo uomo di fiducia Pereira, per dare l'accelerazione definitiva alle trattative che non permettono al Napoli di procedere con gli altri acquisti. La più importante è la cessione di Koulibaly al City. L'incontro di questo week end sarà utile per limare gli ultimi ostacoli ad una trattativa diventata snervante e che si chiuderà con la moderata soddisfazione di De Laurentiis: 70 milioni più 2 di bonus, può considerarsi un buon affare. Poi ci sarà da discutere ...

