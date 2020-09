'Turista per sempre': gratta due euro e ne vince 300mila, scatta la caccia al fortunato (Di venerdì 4 settembre 2020) Serata col botto ieri, mercoledì 2 settembre, al bar Da Nico a Salagreda di Treviso. La dea bendata ha baciato un anonimo avventore che con due euro ha grattato un biglietto di Turista per dieci anni ... Leggi su leggo

LucaBizzarri : Io sono favorevole a regole ferree per l’immigrazione. Australiane. Però sotto il telo bianco c’è un morto. Era un… - Penombra_90 : RT @LidaSezOlbia: ma lui era riuscito a scappare. In tanti lo hanno segnalato in questo periodo, nel villaggio dove aveva trovato 'casa' ne… - leggoit : 'Turista per sempre': gratta due euro e ne vince 300mila, scatta la caccia al fortunato - Penombra_90 : RT @LidaSezOlbia: ma lui era riuscito a scappare. In tanti lo hanno segnalato in questo periodo, nel villaggio dove aveva trovato 'casa' ne… - Ol_Egy : @LegaSalvini Anche noi abbiamo un turista per sempre in senato ....il gaglioffo ,???? -

Ultime Notizie dalla rete : Turista per "Turista per sempre": gratta due euro e ne vince 300mila, scatta la caccia al fortunato Il Gazzettino Unioncamere: per imprese 310mila assunzioni a settembre, -28,7%

Economia - Segnali di ripresa da costruzioni e agroalimentare, soffre turismo. Sono oltre 310 mila le assunzioni previste dalle imprese nel mese di settembre. Rispetto allo stesso periodo del 2019 la ...

Malgara Cappelli nuovo leader regionale settore terziario Cisl (Fist Cisl ER)

Malgara Cappelli è la nuova segretaria generale regionale della Fist Emilia-Romagna, la Federazione Italiana Sindacati Terziario della Cisl che conta oltre 42mila lavoratori ed è composta dalle catego ...

Economia - Segnali di ripresa da costruzioni e agroalimentare, soffre turismo. Sono oltre 310 mila le assunzioni previste dalle imprese nel mese di settembre. Rispetto allo stesso periodo del 2019 la ...Malgara Cappelli è la nuova segretaria generale regionale della Fist Emilia-Romagna, la Federazione Italiana Sindacati Terziario della Cisl che conta oltre 42mila lavoratori ed è composta dalle catego ...