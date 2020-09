**Turismo: Istat, in I trim. occupati -2,7% su anno, verso -15,7% in II trim.** (Di venerdì 4 settembre 2020) Roma, 4 set. (Adnkronos) – Nel primo trimestre 2020 gli occupati nel turismo in senso ampio hanno già registrato una diminuzione (-2,7% tendenziale, pari a 42 mila unità), in quasi la totalità dei casi dipendenti. Sulla base dei dati provvisori il calo tendenziale si accentua molto nel secondo trimestre (-15,7%, 265 mila occupati), essendo imputabile per gli otto decimi alla componente dipendente. Sia nel primo, sia nel secondo trimestre, la variazione tendenziale dell’occupazione nel turismo è stata assai più sfavorevole di quella registrata per il resto dell’economia (rispettivamente +0,4% e -2,6%). E’ quanto emerge dalla memoria depositata ... Leggi su calcioweb.eu

Roma, 4 set. (Adnkronos) - La quota delle imprese che ha lamentato seri rischi operativi che ne mettono in pericolo la sopravvivenza nel 2020 è pari al 38% a livello complessivo ma risulta assai più a ...

