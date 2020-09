Turchia, scarcerato l’avvocato per i diritti umani Aytac Unsal. Il collega di Ebru Timtik era in sciopero della fame da 213 giorni (Di venerdì 4 settembre 2020) Una settimana dopo la morte dell’avvocatessa per i diritti umani Ebru Timtik, dopo uno sciopero della fame di 238 giorni, è stato rilasciato il collega Aytac Unsal: anche lui rifiutava di mangiare da 213 giorni. Ora è ricoverato in gravi condizioni in un ospedale di Istanbul. Il tribunale ha riconosciuto che prolungare la sua detenzione lo avrebbe messo in pericolo di vita. I due avvocati erano stati condannati a lunghe pene detentive – Timtik a 13 anni mentre Unsal a 10 anni e 6 mesi – per il loro presunto legame con il Fronte del Partito rivoluzionario di liberazione popolare, un’organizzazione terroristica in ... Leggi su ilfattoquotidiano

