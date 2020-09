Trump shock sui soldati morti in guerra: “Sono solo sfigati perdenti” (Di venerdì 4 settembre 2020) Quando nel 2018 Donald Trump cancellò la visita al cimitero americano di Aisne-Marne, vicino Parigi, si giustificò con la pioggia, ma la verità sembra essere invece nella frase shock di Trump a membri del suo staff che “i soldati morti in guerra sono degli sfigati”. Una motivazione rivelata da un articolo della rivista The Atlantic che sta già creando scalpore e potrebbe creare grossi problemi al presidente nella sua campagna per le presidenziali del prossimo 3 novembre tanto che una portavoce della Casa Bianca ha smentito il contenuto dell’articolo ribadendo che Trump ha il massimo apprezzamento per l’esercito americano. LEGGI ANCHE > Quelli nella foto con Trump non ... Leggi su giornalettismo

