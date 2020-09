Trump impone sanzioni contro la Corte penale internazionale: una mossa maldestra e senza precedenti (Di venerdì 4 settembre 2020) In esecuzione dell’Executive Order firmato dal Presidente Donald Trump lo scorso giugno (che ho qui meglio analizzato), gli Stati Uniti, tramite il segretario di Stato Mike Pompeo, hanno ora annunciato di avere deciso di imporre “sanzioni” contro la Procuratrice della Corte penale internazionale, Fatou Bensouda, e Phakiso Mochochoko, un suo stretto collaboratore. Dopo avere minacciato la mossa per mesi, Trump ha voluto così reagire all’apertura delle indagini da parte della Procuratrice della Cpi sui gravi crimini commessi in Afghanistan dal 2002, che vedono anche soldati Usa e funzionari della Cia sospettati di avere commesso atrocità, incluse torture e altri crimini di guerra, nei confronti di civili afghani. ... Leggi su ilfattoquotidiano

Inizia in North Carolina, uno Stato in bilico, il voto per posta. Mentre il Paese scivola nella violenza, Trump e Biden giocano le loro carte, dai subbugli della comunità afroamericana alla richiesta ...

Trump è di nuovo in lotta con le città a guida democratica. Infatti, Trump minaccia di togliere i finanziamenti federali alle città blu. Nel mirino di Trump ci sono New York City, Portland, Seattle e ...

