Trump ha consigliato di votare due volte (Di venerdì 4 settembre 2020) Una per posta, e poi una al seggio se il voto non sarà ancora stato conteggiato: ma è una pratica illegale Leggi su ilpost

Mancano meno di nove settimane alle elezioni presidenziali del 3 novembre e il presidente Trump, in difficoltà nei sondaggi, insiste sulla sicurezza e regolarità del voto. In North Carolina, tappa del ...

Scott Atlas, radiologo e senior fellow della Hoover Institution di Stanford, ha attirato l'attenzione del presidente grazie alle sue ospitate in programmi di Fox News. E alle sue teorie vicine all'imm ...

