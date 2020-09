Trump contro Biden e la mascherina: “Ha problemi, gli dà sicurezza” (Di venerdì 4 settembre 2020) Parole al veleno quelle di Donald Trump contro Joe Biden. Per il tycoon, il rivale democratico usa la mascherina perchè ha problemi. Mancano solamente due mesi alle elezioni Usa 2020, eppure la corsa alla Casa Bianca già è infiammata. Tra la gestione Coronavirus e le rivolte per la brutalità della Polizia, Donald Trump è chiamato … L'articolo Trump contro Biden e la mascherina: “Ha problemi, gli dà sicurezza” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

