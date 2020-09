Troppe fake news su Whatsapp: il sindaco “abolisce” le chat per le mamme (ma l’ordinanza è una burla) (Di venerdì 4 settembre 2020) Una finta ordinanza, provocatoria ma scritta con tutti i crismi dei documenti ufficiali, per mettere al bando le chat delle mamme – su Whatsapp e affini – su questa difficile ripartenza della scuola perché infarcite di fake news. L’idea è del sindaco di Desulo, centro montano di 2mila abitanti in provincia di Nuoro, che l’ha postata su Facebook e raccolto in poche ore migliaia di like e condivisioni. Un’ordinanza-burla che si chiude con l’annuncio del sequestro dello smartphone in caso di violazione e niente ricorsi al Tar perché «il sindaco ha sempre ragione». «Ho copiato l’idea dal mio collega di Galliate, Davide Ferrari, mi piaceva il fatto di divertire ma anche di ... Leggi su open.online

Una finta ordinanza, provocatoria ma scritta con tutti i crismi dei documenti ufficiali, per mettere al bando le chat delle mamme su questa difficile ripartenza della scuola perchè infarcite di fake n ...

