Treviso | ritirano i figli da scuola per paura del coronavirus | ' Non possiamo permetterci un' altra quarantena'

Niente ritorno sui banchi di scuola, perché nel caso dovessero contrarre il Coronavirus, obbligherebbero genitori e nonni alla quarantena, con conseguenze troppo gravi per l'attività di famiglia. Acca ...

Genitori ritirano i figli dalla scuola: «Troppi rischi, se si contagiano finiamo in quarantena e addio lavoro»

Il lockdown da Coronavirus ha già fatto abbastanza danni, una nuova chiusura potrebbe mettere davvero in crisi il bilancio familiare. Per questo i genitori di due studenti trevigiani hanno deciso di r ...

