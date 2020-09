Tour de France, van Aert vince la ‘tappa del vento’. Yates in giallo (Di venerdì 4 settembre 2020) La settima tappa del Tour de France 2020 a Wout van Aert. Adam Yates conserva la Maglia Gialla. LAVAUR (FRANCIA) – Bis di Wout van Aert nella settima tappa del Tour de France 2020. Volata magistrale del belga che, dopo aver lavorato duramente per il suo capitano, è andato a conquistare il successo davanti a Edvald Boasson Hagen e Bryan Coquard in una frazione molto complicata. Il migliore degli italiani è stato Alberto Bettiol, bravo a non farsi sorprendere dai ventagli. Una tappa ‘pazza’ Una settima tappa condizionata dal vento. Nei primi chilometri è la stata la Bora-Hansgrohe a sfruttare le raffiche per mettere in difficoltà i rivali per la vittoria della frazione come Viviani e Bennett. Missione riuscita con de ... Leggi su newsmondo

