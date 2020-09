Tour de France 2020, Van Aert: “Tappa impressionante, sono orgoglioso” (Di venerdì 4 settembre 2020) “sono orgoglioso di quanto fatto oggi, e’ stata una tappa impressionante fin dall’inizio. Ci speravo, ma non mi aspettavo un finale cosi’ affascinante per il team e per me in particolare. Ho avuto la fortuna che lo sprint sia stato lanciato molto presto, ho potuto fare la volata proprio come l’avevo pensata”. Lo ha detto Wout Van Aert al termine della settima tappa del Tour de France vinta dal corridore della Jumbo-Visma sul traguardo di Lavaur. Si tratta del secondo successo personale per il belga dopo quello di due giorni fa: “Complimenti alla Bora-Hansgrohe, e’ grazie a loro se e’ venuta fuori una tappa di questo genere. Io avevo il compito di restare davanti con Roglic– aggiunge Van Aert al traguardo – ma si e’ ... Leggi su sportface

