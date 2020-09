Tour de France 2020, oggi la settima tappa: Millau-Lavaur (168 km) (Di venerdì 4 settembre 2020) Tour de France 2020, oggi la quinta tappa: Millau-Lavaur (168 km) Il Tour de France 2020 oggi, venerdì 4 settembre 2020, è pronto a ripartire. Dopo la tappa di ieri (vinta da Alexey Lutsenko), i corridori sono pronti a rimettersi in sella per la settima tappa. Vediamo insieme tutte le informazioni. Il percorso Quella di oggi, 4 settembre, non sarà una tappa pianeggiante, anzi la prima parte è mossa, ma il finale può consentire alle squadre degli sprinter di riprendere eventuali fughe. La strada è vallonata per circa 100 chilometri con i Gpm di terza categoria de ... Leggi su tpi

Gazzetta_it : Nizza per Nizzolo: “Se prendo la maglia gialla la regalo a Messi: così si decide a venire all’Inter”… - SteveFerrando : #lavour il paese della cuccagna in festa (con mascherina) per l’arrivo del Tour. Non è un caso se il cielo è BLU… - puntociclismo : Tour de France: Alaphilippe conquista tappa e maglia gialla - puntociclismo : Tour de France: Kristoff sfreccia a Nizza - CatelliRossella : Ciclismo, Tour de France: il Covid e la maglia gialla, i corridori hanno fretta -