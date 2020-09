Torino, anziani truffati per giocare al casinò: tre arresti (Di venerdì 4 settembre 2020) commenta Fingendo interesse sentimentale per gli anziani della casa di riposo in cui lavoravano, li convincevano a prestare loro somme di denaro con la falsa promessa di restituirle. Ha fruttato oltre ... Leggi su tgcom24.mediaset

_Carabinieri_ : Torino: “truffatori 2.0” con POS mobile a domicilio per raggirare anziani inducendoli a firmare falsi contratti e a… - Bart1705 : RT @CorriereTorino: Operatrici sanitarie raggiravano gli anziani dicendo «ti amo»: sfilato un milione di euro - CorriereTorino : Operatrici sanitarie raggiravano gli anziani dicendo «ti amo»: sfilato un milione di euro - c_lupo : RT @FilBarbera: Ora, immaginate Milano, Torino, Bologna o Firenze. Tra 10/15 anni. Praticamente domani. Città piene di anziani, umide e bol… - fabioferrero71 : RT @LaStampa: Le due donne si fingevano innamorate poi inscenavano una falsa eredità da sbloccare: in 8 anni avevano raccolto oltre un mili… -