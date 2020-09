TOP100 Comscore su informazione online. In luglio Citynews torna primo, segue Fanpage. Crescono siti di sport, motori e viaggi (Di venerdì 4 settembre 2020) Guadagna due posizioni Quotidiano Net del gruppo Monrif con la sua rete di siti aggregati, sesto con 18,7 milioni di visitatori. Sale dall'ottava alla settima posizione il network di Web364, che ... Leggi su primaonline

zazoomblog : Top100 informazione online secondo Comscore a luglio - - #Top100 #informazione #online #secondo - ConfassCom : RT @Primaonline: TOP100 Comscore su informazione online. In luglio Citynews torna primo, segue Fanpage. Crescono siti di sport, motori e vi… - Primaonline : TOP100 Comscore su informazione online. In luglio Citynews torna primo, segue Fanpage. Crescono siti di sport, moto… -

Ultime Notizie dalla rete : TOP100 Comscore

Primaonline

In luglio, secondo le rilevazioni di Comscore, l’audience complessiva di Internet in Italia è aumentata del 3% rispetto al mese precedente e del 5% rispetto al luglio 2019, superando per la prima volt ...L’estate è tradizionalmente un periodo di stanca per l’informazione online, ed in luglio si era notato effettivamente un notevole rallentamento nel traffico dei giornali e dei magazine online. I dati ...