Tiziano Ferro pubblica Rimmel, estratto dall’album di cover (Di venerdì 4 settembre 2020) Tiziano Ferro pubblica Rimmel, il primo singolo del suo album di cover: il brano è stato reso famoso da De Gregori nel 1975 Si apre con “Rimmel” un nuovo capitolo per Tiziano Ferro, quello di “Accetto Miracoli: l’esperienza degli altri”, il primo album di cover della sua carriera. Il brano, originariamente portato al successo da Francesco De Gregori nel 1975,… L'articolo Tiziano Ferro pubblica Rimmel, estratto dall’album di cover Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

TizianoFerro : RIMMEL è il primo singolo del nuovo progetto di Tiziano Ferro ACCETTO MIRACOLI: L’ESPERIENZA DEGLI ALTRI Ascoltalo… - enpaonlus : Un nuovo cane per Tiziano Ferro: “Ho adottato Jake, me lo ha detto Beau” - repubblica : Tiziano Ferro adotta un altro cane: il video dell'incontro entusiasma i social - valeria21602823 : @Emilystellaemi2 E' un modo bellissimo di ricordare beau in lui ha messo il suo ricordo!! Complimenti a Tiziano Ferro - Profilo3Marco : RT @TizianoFerro: RIMMEL è il primo singolo del nuovo progetto di Tiziano Ferro ACCETTO MIRACOLI: L’ESPERIENZA DEGLI ALTRI Ascoltalo ora >… -