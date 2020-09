Ti ricordi… Amaral, il becchino che Tanzi volle al Parma: tra Emilia e Firenze tanti sorrisi e poche partite (Di venerdì 4 settembre 2020) Da Sclavi e Camilleri a Nesbø, fino a registi e sceneggiatori tv: la figura del necroforo, o becchino, è sempre stata vista in completa antitesi col proprio lavoro. Romantico Francesco Dellamorte, buffo, sarcastico e goloso Pasquano, lussuriosa l’Alexandra di Harry Hole. Non fa eccezione il calcio: Amaral, becchino per davvero in gioventù, era un simpaticone. L’avessero preso presidenti come Achille Lauro o Anconetani non avrebbero esitato un attimo a sfruttare appieno la professione di gioventù di Alexandre da Silva Mariano da Capivari, San Paolo. Abbinandola ad un viso bruttarello, con una evidente ptosi della palpebra (e dunque nettamente in antitesi a quello aggraziato di Francesco Dellamorte interpretato da Rupert Everett) ne avrebbero tirato fuori una narrazione gotica, per creare ... Leggi su ilfattoquotidiano

