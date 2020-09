The Mandalorian 2, Carl Weathers conferma il suo ritorno nella serie di Disney+ (Di venerdì 4 settembre 2020) La seconda stagione di The Mandalorian vedrà il ritorno di Weathers nell'acclamata serie di Disney+ ambientata nel mondo di Star Wars. Carl Weathers sarà in The Mandalorian 2, nuova stagione della prima serie live-action di Star Wars in onda sulla piattaforma streaming targata Disney. A confermarlo è proprio l'attore via social. Con un post su Twitter, l'interprete del cacciatore di taglie Greef Karga ci ha fatto sapere che possiamo aspettarci il suo ritorno nella seconda stagione dello show. Retwittando infatti l'annuncio ufficiale della data d'uscita dei nuovi episodi (se non lo avete fatto, segnate il 30 ottobre sul calendario), Weathers ha ... Leggi su movieplayer

