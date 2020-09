“The Batman”: sospese le riprese. Robert Pattinson positivo al Covid (Di venerdì 4 settembre 2020) sospese le riprese di “The Batman”. La Warner ha confermato che il protagonista Robert Pattinson è risultato positivo al test. Secondo alcune fonti l’attore britannico è in isolamento secondo i protocolli di sicurezza. Robert Pattinson sarà il nuovo Batman nel 2021 Robert Pattinson positivo al test Robert Pattinson attore inglese di 34 anni di fama mondiale è risultato positivo al Coronavirus, causando così l’interruzione delle riprese del nuovo capitolo della saga dell’uomo pipistrello. Le riprese erano ricominciate da soli tre giorni dopo il lungo break dettato ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

repubblica : Pattinson positivo: sospese le riprese di 'The Batman' - SkyTG24 : Media: 'Robert Pattinson positivo al Coronavirus'. Le riprese di 'The Batman' sono sospese - JornalOGlobo : Robert Pattinson testa positivo para Covid-19 e interrompe novamente set de 'The Batman' - Profilo3Marco : RT @RepSpettacoli: Pattinson positivo: sospese le riprese di 'The Batman' [aggiornamento delle 10:49] - foto_nerd : L'attore britannico Robert Pattinson, impegnato nelle riprese di The Batman, è risultato positivo al test del coron… -

Ultime Notizie dalla rete : “The Batman” Tanti auguri Chris O'Donnell: l'attore statunitense compie 50 anni. FOTO Sky Tg24