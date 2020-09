Test di Medicina all'Università Milano-Bicocca: 'boom' di candidati rispetto al 2019 (Di venerdì 4 settembre 2020) Roma, 4 set. (Adnkronos Salute) - 'boom' di iscritti per la prova d'ammissione alla Facoltà di Medicina dell'Università Milano-Bicocca che si è svolta in tutta Italia ieri. I candidati che hanno indicato come prima preferenza l'Università Bicocca "sono stati in totale 3.296; un anno fa i candidati che si erano iscritti al Test in Bicocca erano 2.220. Si registra, dunque, una crescita del 48% (1.076 candidati in più)", evidenzia una nota dell'ateneo. L'età del candidato più giovane è stata di 17 anni mentre era un classe 1974 il più 'anziano'. Sono stati 540 i candidati assegnati alla sede di ... Leggi su iltempo

dellorco85 : Probabile forzatura dell'intervistatore su skytg24, ma ascoltare alcuni ragazzi che fanno i test di ammissione a me… - Agenzia_Ansa : Torino, nel giorno dei test per Medicina la protesta contro il numero chiuso #ANSA - comeunvortice : Ok non ho passato il test di medicina al primo tentativo, ma ora non so cosa fare: biologia o biotecnologie? La sec… - KiuppusDeWumpus : @mayabug2 @CanettiQueen Non era per test di medicina, mi sembra test di scienze educazione 300 posti potrebbe pure farcela - CarpaneseSilva1 : RT @Signorasinasce: Tra le #domande del test di ammissione a #medicina: Chi è l’autore del Signore degli Anelli... ?????? -