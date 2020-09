Test di ammissione alle facoltà di Medicina e Veterinaria. Ecco le soluzioni delle due prove (Di venerdì 4 settembre 2020) Il Miur ha pubblicato le soluzioni della prova d’ingresso alle facoltà di Medicina e Veterinaria. Qui di seguito i due Test completi (la risposta corretta è sempre la A): L'articolo Test di ammissione alle facoltà di Medicina e Veterinaria. Ecco le soluzioni delle due prove LA NOTIZIA. Leggi su lanotiziagiornale

dellorco85 : Probabile forzatura dell'intervistatore su skytg24, ma ascoltare alcuni ragazzi che fanno i test di ammissione a me… - miniyoonmi7 : Che ansia mi hanno assegnato l'aula per il test d'ammissione all'università aiuto - sciantokescia : RT @Signorasinasce: Tra le #domande del test di ammissione a #medicina: Chi è l’autore del Signore degli Anelli... ?????? - vale___13 : I parenti stanno scendendo giù per il matrimonio Noi stiamo qua perché la possibilità di non poter tornare su una v… - clarissa_gmai : RT @LeroyBrownJ: @Lauraar71 @claabeer @GianniVEVO2021 Mi distrugge scoprire che una persona che insegna non comprenda la funzione di un tes… -