Tesmec vara il nuovo Piano e balza in Borsa

(TeleBorsa) – Ottima giornata per Tesmec, che passa di mano con un aumento di quasi il 16% in Borsa. Ad infiammare iol titolo contribuisce il nuovo Piano industriale 2020-2023, approvato dal CdA, che prevede un consolidamento della posizione di solution provider nelle 3 aree di business (trencher, energy e rail) ed un marcato incremento della marginalità, una significativa generazione di cassa e una riduzione dell'indebitamento. Il Piano, interamente autofinanziato, prevede al 2023 una crescita dei ricavi del 40% a 275-290 milioni di euro ed un EBITDA di 53-53 milioni. La posizione finanziaria netta è vista in miglioramento 1,5x sull'EBITDA. I target più immediati per il 2020 indicano ricavi pro-forma a circa 170 milioni di euro ed un EBITDA di ...

