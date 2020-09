Temptation Island, Valeria Liberati parla del ritorno di fiamma con Ciavy, poi svela: “Con Basciano ci siamo frequentati” (Di venerdì 4 settembre 2020) Dopo Temptation Island Valeria Liberati e Alessandro Basciano si sono frequentati, oggi è di nuovo felice con Ciavy Si torna a parlare di Valeria Liberati e Ciavy, noti per aver partecipato all’ultima edizione di Temptation Island, reality sull’amore condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. I due hanno partecipato alla trasmissione per mettere alla prova il loro amore e capire se stare insieme era ancora la cosa giusta, la loro relazione non è però sopravvissuta al reality delle tentazioni. Da tempo Valeria non era più felice, lo ha detto lei stessa nel villaggio. Non si sentiva più ... Leggi su nonsolo.tv

vitt3708 : RT @misslefroy: mediaset riesce a gestire temptation island, amici, uomini e donne, grande fratello in piena pandemia, ma la warner bros no… - ellylor : RT @misslefroy: mediaset riesce a gestire temptation island, amici, uomini e donne, grande fratello in piena pandemia, ma la warner bros no… - _totravel_ : RT @misslefroy: mediaset riesce a gestire temptation island, amici, uomini e donne, grande fratello in piena pandemia, ma la warner bros no… - zazoomblog : Temptation Island 8 probabile rinvio della prima puntata - #Temptation #Island #probabile #rinvio… - donutcareabtu : RT @misslefroy: mediaset riesce a gestire temptation island, amici, uomini e donne, grande fratello in piena pandemia, ma la warner bros no… -