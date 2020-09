Telenovela finita: Messi rimane al Barça (Di venerdì 4 settembre 2020) L’argentino rispetterà il suo contratto. «La gestione di Bartomeu è un disastro». Leggi su media.tio.ch

Daniele0256 : Kiss Kiss porta in tribunale Adl?? Finita la telenovela #Messi, inizia quella più importante e piena di trash.… - DarioSG77 : RT @tempoweb: Resto perché non mi fanno andar via. Messi giocherà col Barcellona #lionelmessi #barcellona - tempoweb : Resto perché non mi fanno andar via. Messi giocherà col Barcellona #lionelmessi #barcellona - Sciortimax : @MCaronni la telenovela è finita - plumsfcim : finalmente è finita sta telenovela -

Ultime Notizie dalla rete : Telenovela finita Fares, telenovela finita: la Lazio accontenta la Spal il Resto del Carlino Resto perché non mi fanno andar via. Messi giocherà col Barcellona

Lionel Messi resta al Barcellona: lo ha annunciato lo stesso attaccante argentino in un’intervista esclusiva a goal.com. «Ma volevo andarmene», ha precisato la Pulce. «La gestione di Bartomeu al Barce ...

Messi, la telenovela è finalmente finita! Lionel: "Ho deciso. Bartomeu, che disastro"

Lionel Messi, nel corso di una intervista, ha comunicato al mondo intero la sua decisione in merito al futuro con la maglia del Barcellona. La telenovela Lionel Messi è giunta finalmente all'epilogo: ...

Lionel Messi resta al Barcellona: lo ha annunciato lo stesso attaccante argentino in un’intervista esclusiva a goal.com. «Ma volevo andarmene», ha precisato la Pulce. «La gestione di Bartomeu al Barce ...Lionel Messi, nel corso di una intervista, ha comunicato al mondo intero la sua decisione in merito al futuro con la maglia del Barcellona. La telenovela Lionel Messi è giunta finalmente all'epilogo: ...