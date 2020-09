Tedeschi distanziati, spagnoli abbracciati, la foto infiamma i social. “Ecco perché avete più contagi” (Di venerdì 4 settembre 2020) Al centro del campo le formazioni di Germania e Spagna, prima del match di Nations League. I Tedeschi belli distanziati, ad un metro protocollare abbondante. Gli spagnoli tutti abbracciati. La foto è emblematica. E infatti è rimbalzata immediatamente sui social, raccogliendo tutto il sottotesto di commenti analisi e battute, per lo più sintetizzabili in “questo è il motivo per cui ci sono più contagi in Spagna che in Germania”. Non fosse un brutto gioco di parole, la questione è diventata virale. Proprio perché uno scatto è riuscito a tradurre perfettamente la percezione del differente approccio alla pandemia: la Germania puntuale, attenta ed efficace nell’attuare le misure di contenimento, e la Spagna che invece ... Leggi su ilnapolista

