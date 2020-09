Taylor Mega, il twerk peggiore della storia: «…Almeno ho le gambe lunghe!» (Di venerdì 4 settembre 2020) Bella, bionda e con un fisico mozzafiato, stiamo parlando di Taylor Mega. L’influencer si è fatta conoscere grazie a diversi reality Mediaset tra cui L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip. Irriverente e sempre provocante, sono in molti ad invidiarla ma la reginetta di Instagram non è perfetta. Anche Taylor Mega ha dei punti deboli e li abbiamo scoperti con il suo ultimo post su Instagram. >> Leggi anche: Vanessa Incontrada in crisi con il marito? Mentre il gossip impazza lei si mostra al top La debolezza di Taylor Mega L’esplosiva Taylor Mega quando non in giro tra serate eleganti e spiagge esotiche, si lascia andare alla noia provando balletti e le varie challenge dei social. Nel suo ultimo post la vediamo ... Leggi su urbanpost

denne_red : @hoIdinguk E pochi giorni dopo Taylor ha pubblicato su Instagram una storia in cui addentava un mega hamburger con scritto 'i love food' - massidanu : Fra un po' uscirà il libro di Taylor Mega Non sto nella pelle #2settembre - ValeriiaChorni : Mi sento unica persona a quale non piace Taylor Mega Cioè bah, non la vedo una figa assurda come dite, non mi piace - arvnold : Taylor Mega e la Bianchi insieme molto a cui pensare - trashades : @scemoEbbasta sei la taylor mega del mio tony effe -

Ultime Notizie dalla rete : Taylor Mega Taylor Mega: “La bambina non c’è più”. Ora ci sono le amiche ilGiornale.it BOMBA SEXY - Taylor Mega

NAPOLI - Taylor Mega che sale le scale in bikini è una visione. Perizoma rosso e reggiseno in tinta, ancheggia sinuosa sfoggiando un fondoschiena da 10 e lode. Gioca con i capelli e si muove con grazi ...

Taylor Mega e il coronavirus: «Ho il terrore di finire in ospedale, intubata»

Vivere in tempi di Covid-19 è una sfida. Tanti aspetti del virus che ha causato la pandemia sono ancora oscuri, ma le norme igieniche e di sicurezza nate per evitare il contagio vengono spesso prese s ...

NAPOLI - Taylor Mega che sale le scale in bikini è una visione. Perizoma rosso e reggiseno in tinta, ancheggia sinuosa sfoggiando un fondoschiena da 10 e lode. Gioca con i capelli e si muove con grazi ...Vivere in tempi di Covid-19 è una sfida. Tanti aspetti del virus che ha causato la pandemia sono ancora oscuri, ma le norme igieniche e di sicurezza nate per evitare il contagio vengono spesso prese s ...