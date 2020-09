Tamponi, tornano gli sciacalli del Covid: dai 51 euro di Verbania ai 150 di Vibo Valentia, rincari fino al 150% sia nel privato che nel pubblico (Di venerdì 4 settembre 2020) All’ospedale Castelli di Verbania il tampone costa 51 euro, nel Padovano il Gruppo Datamedica lo propone a 60, il Centro Medico Sant’Agostino di Milano a 80. In Toscana c’è una “tariffa concordata” da 80 euro, in Liguria è di 100. Dove la sanità pubblica entra in affanno, il costo si alza, come è accaduto a Bologna, dove la richiesta è arrivata a 130 euro. Succede anche nella forniture pubbliche, con effetti moltiplicatori sulla spesa sanitaria: lo stesso kit di reagenti viene acquistato da una regione a 15 euro, da un’altra a 21. Come e peggio delle vecchie siringhe: sono prezzi giustificati o c’è in atto un vergognoso ricarico come avvenuto sulle mascherine? Questo ginepraio di tariffe, e costi maggiorati ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Tamponi tornano Il paradiso delle signore: riparte la nuova stagione nonostante il coronavirus

Tutti, dai tecnici agli attori, rispettosi delle regole anti coronavirus sono tornati sul set a inizio estate ed ora ... tutti dopo le dovute precauzioni: test e tamponi per gli attori. La convivenza ...

Contagi, lento ma costante aumento dei ricoverati

Tornano a salire i nuovi casi positivi al coronavirus. Sono stati 1397 nelle ultime 24 ore, con 10 vittime di Covid-19. I tamponi effettuati sono stati oltre 92 mila. L’ennesima “impennata” è in realt ...

