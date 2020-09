Taiwan critica le minacce «volgari» della Cina contro il politico Ceco (Di venerdì 4 settembre 2020) Un politico di Taiwan ha pubblicamente espresso il suo disappunto verso le minacce della Cina al presidente del senato Ceco dopo che Milos Vystrcil aveva visitato il Paese la scorsa settimana, definendo le affermazioni di Pechino «volgari» e in contrasto le buone maniere e la diplomazia del leader di Praga. La Cina, che considera Taiwan parte del suo territorio, ha duramente condannato la visita di Milos Vystrcil. Wang Yi, un’importante diplomatico cinese, aveva addirittura detto che la Repubblica Ceca avrebbe pagato un duro prezzo per la visita. Durante il suo intervento al parlamento di Taiwan, Vystrcil si era definito Taiwanese, ispirandosi al discorso di John F Kennedy ... Leggi su giornalettismo

