Svezia-Francia (Nations League, 5 settembre ore 20:45): formazioni, quote, pronostici (Di venerdì 4 settembre 2020) Il gruppo 3 della Lega A di Nations League è tra i più interessanti e mette di fronte non soltanto Francia e Croazia che si sono contese la finale mondiale del 2018, ma anche il Portogallo che ha vinto la prima edizione della nuova competizione Uefa per nazionali. La Svezia sembra essere l’anello debole del … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

