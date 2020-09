Supercoppa, Milano stende Brescia. La Virtus Bologna vince il derby (Di venerdì 4 settembre 2020) Milano - Non si arresta la marcia di Milano che continua a dominare il gruppo A della Supercoppa Italiana superando 81-67 Brescia . A spingere l'Olimpia, i 25 punti di un super Delaney che regala la ... Leggi su corrieredellosport

SportRepubblica : Basket, Supercoppa: alla Virtus il derby di Bologna, Milano ipoteca la Final Four - StraNotizie : Basket, Supercoppa: alla Virtus il derby di Bologna, Milano ipoteca la Final Four - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Supercoppa: #Milano piega anche #Brescia: finisce 81-67 - fabiocavagnera : L’Olimpia ha conquistato il quarto successo in Supercoppa: i più e meno della gara del Forum contro Brescia… - OlimpiaMiNews : L’Olimpia ha conquistato il quarto successo in Supercoppa: i più e meno della gara del Forum contro Brescia… -