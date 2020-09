Super Mario raccoglie tutti i giochi della serie in una splendida foto di famiglia (Di venerdì 4 settembre 2020) Nella giornata di ieri, Nintendo ha condiviso una marea di annunci per festeggiare i 35 anni di Super Mario.Sono stati annunciati vari titoli per Switch come Super Mario 3D All-Stars (una collezione che include Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy), Super Mario Bros. 35 e Super Mario 3D World + Bowser's Fury.Ma la grande N ha deciso di festeggiare la ricorrenza pubblicando una splendida foto di famiglia che raccoglie tutti i giochi della serie Super Mario.Leggi ... Leggi su eurogamer

