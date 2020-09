«Sto pensando di finirla qui», il film di Charlie Kaufman su Netflix (Di venerdì 4 settembre 2020) Tra i film Netflix di settembre, Sto pensando di finirla Qui è senza dubbio il titolo di punta del mese. Il motivo principale, senza troppi giri di parole, è che si tratta della pellicola scritta e diretta da Charlie Kaufman, visionario autore Essere John Malkovich (1999), Il ladro di orchidee (2002) e Se mi lasci ti cancello (2004) – con cui ha vinto l'Oscar per la sceneggiatura, categoria in cui è stato candidato anche per gli altri film citati. Sto pensando di finirla qui (in originale, I'm Thinking of Ending Things) rappresenta la terza prova da regia di Kaufman, dopo Synecdoche, New York (2008) e Anomalisa (2015), meno celebri ma altrettanto caratteristici del gusto di ... Leggi su gqitalia

