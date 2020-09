Stefano Massini in scena al Teatro di Ostia Antica (Di venerdì 4 settembre 2020) Il monologo L’alfabeto delle emozioni di Stefano Massini andrà in scena al Teatro di Ostia Antica il 5 settembre alle ore 21:00 Il 5 settembre per Ostia Antica Festival 2020, al Teatro di Ostia Antica, va in scena Stefano Massini con il suo monologo L’Alfabeto delle Emozioni. Noi siamo quello che proviamo. E raccontarci agli altri significa raccontare le nostre emozioni. Ma… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

ProvinciaVt : Caffeina “in pillole”: arriva Stefano Massini in piazza San Lorenzo a Viterbo Domenica 6 settembre ore 21,30, spett… - wordsandmore1 : ? #OstiaAnticaFestival2020 - #ProduzioneSavà presenta #Lalfabetodelleemozioni di e con #StefanoMassini, #5settembre… - ilquotidiano1 : Stefano Massini: 'Il significato della parola crumiro' - Profilo3Marco : RT @RepubblicaTv: Stefano Massini, 'Parole in corso': crumiro: Ogni giorno una parola, o un modo di dire, da scomporre e ricomporre: 'Parol… - vatenacttencass : Stefano Massini, 'Parole in corso': legarsela al dito -

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Massini Stefano Massini: «Racconto l’imprevedibilità delle emozioni» Corriere Roma Racconti dal palco con lo scrittore Massini

Continuano gli appuntamenti sul palco dell’Arena sul Lago, alla Festa dell’Unità di Modena: questa sera dalle 21.30 è atteso lo scrittore Stefano Massini che, con il suo estro narrativo, ci condurrà p ...

Su Robinson il settembre dei festival

Sarà, nonostante tutto, il settembre dei festival culturali. Alle rassegne delle prossime settimane, congelate dalla pandemia e ora pronte a ripartire con un mix inedito tra incontri dal vivo e colleg ...

Continuano gli appuntamenti sul palco dell’Arena sul Lago, alla Festa dell’Unità di Modena: questa sera dalle 21.30 è atteso lo scrittore Stefano Massini che, con il suo estro narrativo, ci condurrà p ...Sarà, nonostante tutto, il settembre dei festival culturali. Alle rassegne delle prossime settimane, congelate dalla pandemia e ora pronte a ripartire con un mix inedito tra incontri dal vivo e colleg ...