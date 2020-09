Stefano De Martino sembra pazzo di Fortuna: è la bellissima ragazza fotografata in barca con lui (Foto) (Di venerdì 4 settembre 2020) Una nuova coppia in barca e sembra che Stefano De Martino sia davvero preso da Fortuna (Foto). Mentre il gossip mostra il trasloco di Stefano in una casa che non è più quella con Belen e aggiunge che il conduttore sarebbe già pentito di avere lasciato di nuovo sua moglie, ecco che la cronaca rosa si accende con Stefano e Fortuna. Sarà un’amica o la sua nuova fiamma in ogni caso la coppia è un vero spettacolo tra bellezza e risate. La complicità tra il ballerino e conduttore e la splendida ragazza dai capelli ricci è evidente anche solo dalle Foto pubblicate dalla rivista Gente. Cosa c’è tra i due è ancora troppo presto per ... Leggi su ultimenotizieflash

Notiziedi_it : Stefano De Martino ha una nuova fiamma: chi è e come si sono conosciuti - ariannabilotta : RT @ToniaPeluso: Stefano De Martino (ex di Belen) capita seduto per caso vicino a Cecilia (sorella di Belen) che lo caccia e lui va a seder… - aheadandabody : RT @ToniaPeluso: Stefano De Martino (ex di Belen) capita seduto per caso vicino a Cecilia (sorella di Belen) che lo caccia e lui va a seder… - IsaeChia : #StefanoDeMartino pizzicato in barca con una presunta nuova fiamma: le foto - dalilatommeraas : RT @ToniaPeluso: Stefano De Martino (ex di Belen) capita seduto per caso vicino a Cecilia (sorella di Belen) che lo caccia e lui va a seder… -