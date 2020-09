Stefano De Martino pizzicato in barca con una presunta nuova fiamma: le foto (Di venerdì 4 settembre 2020) Da quando si è parlato della rottura tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez, sono tante le fiamme attribuite all’ex ballerino professionista di Amici di Maria De Filippi, ma nessuna è stata confermata dal diretto interessato (che c’ha tenuto, invece, a smentire il flirt con Alessia Marcuzzi). A immortalarlo, però, in atteggiamenti più che confidenziali nelle ultime ore con una nuova donna è stato il settimanale Gente. Si chiama Fortuna, la giovane che lo accompagna in barca, “una bellissima ragazza campana, fisico mozzafiato e sorriso che conquista all’istante“, così scrive il magazine nel descriverla: Con lei finalmente il conduttore ballerino è tornato a sorridere. L’avevamo lasciato in barca nelle acque di Ponza ... Leggi su isaechia

