Stefano De Martino: le foto rubate insieme alla nuova fiamma. Bella e super sexy, ecco chi è (Di venerdì 4 settembre 2020) Stefano De Martino potrebbe aver trovato finalmente la sua nuova fidanzata. Dopo la fine del rapporto con Belen Rodriguez, il conduttore televisivo sembra abbia ritrovato stabilità in compagnia di un’altra ragazza. I due sono stati paparazzati dal settimanale ‘Gente’, che ha poi pubblicato gli scatti incriminati. L’ex marito della showgirl argentina può dunque sorridere e godersi questi ultimi sprazzi di estate con lei. E si saprebbe anche il nome della fortunata donna. Ricordiamo che nel recente passato era uscita fuori una notizia bomba, che faceva riferimento ad un presunto tradimento del ballerino napoletano nei confronti di Belen con Alessia Marcuzzi. Quest’ultima aveva immediatamente smentito in modo categorico l’indiscrezione clamorosa, mentre lui non ha mai aperto bocca sulla ... Leggi su caffeinamagazine

VoceDiStrada : VDS GOSSIP Una nuova fiamma per Stefano De Martino, che Fortuna! - QuotidianPost : Stefano de Martino flirt di fine estate o solo un’amica? Chi è la sua …Fortuna - MondoTV241 : Nuova fiamma per Stefano De Martino? #stefanodemartino - infoitcultura : Stefano De Martino trasloca e in aereo ‘inciampa’ nella cognata Cecilia Rodriguez - infoitcultura : Stefano De Martino fa centro! Il dettaglio non è sfuggito -