Stefano De Martino in barca con la nuova fiamma – VIDEO (Di venerdì 4 settembre 2020) Stefano de Martino è stato paparazzato in barca con una ragazza che sembra avere un feeling molto speciale con il ballerino napoletano. Il settimanale Gente esce in edicola con delle foto esclusive che svelerebbero l’arrivo di un nuovo amore nella vita di Stefano De Martino. Il conduttore di Made in Sud è stato fotografato in … L'articolo Stefano De Martino in barca con la nuova fiamma – VIDEO è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

zazoomblog : Stefano De Martino nei guai: una Rodriguez l’ha cacciato - #Stefano #Martino #guai: #Rodriguez… - tnksidolsx : RT @ToniaPeluso: Stefano De Martino (ex di Belen) capita seduto per caso vicino a Cecilia (sorella di Belen) che lo caccia e lui va a seder… - escapewithluke : RT @ToniaPeluso: Stefano De Martino (ex di Belen) capita seduto per caso vicino a Cecilia (sorella di Belen) che lo caccia e lui va a seder… - ciocolover : RT @ToniaPeluso: Stefano De Martino (ex di Belen) capita seduto per caso vicino a Cecilia (sorella di Belen) che lo caccia e lui va a seder… - Dominga46683477 : RT @ToniaPeluso: Se Stefano De Martino e la De Lellis si mettono insieme io apro una fanpage. Vi sto avvisando. -