Stefano De Martino in barca con Fortuna, presunta nuova fiamma: “Belen ancora nel cuore” – FOTO (Di venerdì 4 settembre 2020) Dopo la chiacchierata rottura tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez, in concomitanza con la fine del lockdown e l’inizio dell’estate, il gossip non ha smesso un solo istante di rivolgere le sue attenzioni, spesso morbose, nei confronti del ballerino-conduttore napoletano e della showgirl argentina. Ad entrambi sono stati attribuiti numerosi presunti flirt, alcuni alimentati... L'articolo Stefano De Martino in barca con Fortuna, presunta nuova fiamma: “Belen ancora nel cuore” – FOTO proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

CheDonnait : #StefanoDeMartino paparazzato in barca con la nuova fiamma #belen #belenrodriguez #demartino #stefano #gossip - Notiziedi_it : Stefano De Martino ha una nuova fiamma: chi è e come si sono conosciuti - ariannabilotta : RT @ToniaPeluso: Stefano De Martino (ex di Belen) capita seduto per caso vicino a Cecilia (sorella di Belen) che lo caccia e lui va a seder… - aheadandabody : RT @ToniaPeluso: Stefano De Martino (ex di Belen) capita seduto per caso vicino a Cecilia (sorella di Belen) che lo caccia e lui va a seder… - IsaeChia : #StefanoDeMartino pizzicato in barca con una presunta nuova fiamma: le foto -