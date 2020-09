“Stefano De Martino ha deciso di lasciare Belen”: svelato il vero motivo dell’addio (Di venerdì 4 settembre 2020) Stefano De Martino e Belen Rodriguez: svelato il vero motivo dell’addio Da mesi ormai non si fa altro che parlare della rottura tra Belen e Stefano De Martino, le motivazioni date finora sono state tantissime così come i presunti nuovi flirt accreditati all’uno e all’altra. Ma, secondo il settimanale Chi (che non si perde un’indiscrezione sulla coppia più tormentata dell’estate), sarebbe stato proprio De Martino a mettere fine alla storia d’amore con la showgirl argentina e sarebbe accaduto poco dopo la quarantena. Il motivo? Forti differenze caratteriali e stili di vita molto diversi. Ma, secondo il giornale diretto da Signorini, Stefano se ne sarebbe presto pentito. “Belen ama divertirsi senza curarsi di quello ... Leggi su tpi

