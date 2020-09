Stefano De Martino avvistato con una mora misteriosa: Belen Rodriguez ormai è lontana (Di venerdì 4 settembre 2020) Dopo l’addio a Belen Rodriguez, Stefano De Martino si rilassa in barca con una mora misteriosa. Il conduttore di Made In Sud è stato paparazzato dal settimanale Gente durante una giornata di relax in compagnia di una splendida ragazza. Capelli ricci e fisico da modella, della donna misteriosa si sa poco e nulla. L’unica certezza, come rivela il magazine, è che si chiama Fortuna. Non è chiaro quali siano i rapporti con Stefano De Martino che, a quanto pare, sembra deciso ad andare avanti dopo la fine del legame con Belen. La showgirl e il conduttore erano tornati insieme appena un anno fa, riunendo la famiglia, per la gioia di Santiago. Poi il lockdown e un addio arrivato ... Leggi su dilei

