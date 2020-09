Stagione Rari Nantes, buoni tempi per gli atleti di livello nazionale (Di venerdì 4 settembre 2020) Nonostante lo stop imposto dal lockdown per la Rari Nantes sono arrivati buoni riscontri cronometrici degli atleti di livello nazionale, che hanno avuto la possibilità dalla federazione di riprendere ... Leggi su ilgiorno

Nonostante lo stop imposto dal lockdown per la Rari Nantes sono arrivati buoni riscontri cronometrici degli atleti di livello nazionale, che hanno avuto la possibilità dalla federazione di riprendere ...

Nasce il Team Legnano Nuoto, a guidarlo il tecnico federale Gianni Leoni

Amga Sport, B.Fit e Rari Nantes Legnano si uniscono per dare vita ad un nuovo progetto che porterà a Legnano anche atleti olimpici. Confermato l’avvio della stagione sportiva il 14 settembre Amga Spor ...

