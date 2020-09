Stadio, rifiuti, poteri speciali: Durigon svela il piano della Lega per Roma (Di venerdì 4 settembre 2020) Tanto a sinistra come a destra sulla corsa al Campidoglio sembra regnare solo tanta confusione e incertezza. «Intanto noi stiamo lavorando a partire dal programma. Vogliamo elaborare una strategia che consenta alla città di uscire dagli anni bui della Raggi e di Ignazio Marino. Sapremo scegliere un nome di qualità per il centrodestra al momento giusto, che dia le giuste prospettive di attuazione del programma, attuando un'inversione totale rispetto alla incompetenza della Raggi che ha fermato la città per troppo tempo». Claudio Durigon, sindacalista Ugl, deputato, segretario della Lega a Roma, già sottosegretario al Lavoro nel governo Conte 1, è duro sulla valutazione del quinquennio Raggi (con menzioni anche per Zingaretti) e fa da ... Leggi su iltempo

