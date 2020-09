Sposo si presenta ubriaco al matrimonio: la sposa si vendica e sposa il… (Di venerdì 4 settembre 2020) Uno Sposo si presenta ubriaco al matrimonio e la sposa decide di sposare un’altra persona. Potrebbe sembrare una storia bizzarra e quasi surreale; eppure si tratta di una vicenda accaduta in India, per la precisione nel Paese di Patna. A rendersi conto dello stato di “alterazione” del futuro consorte i parenti della sposina, giunta in chiesa prima che arrivasse l’uomo al quale era stata promessa come moglie. Purtroppo però, che il ragazzo è arrivato in ritardo e con una sorpresa del tutto spiacevole. La promessa sposa stava aspettando, da circa un’ora, il suo futuro Sposo all’altare; ma di lui nessuna traccia. Solo dopo diversi tentativi di ... Leggi su velvetgossip

wangjirosie : se mi presenta una ragazza con il terzo vestito la sposo immediatamente -

Ultime Notizie dalla rete : Sposo presenta 'Eclipse', Emiliano Bengasi presenta la nuova collezione 2021 Cronache Fermane Sposo si presenta ubriaco al matrimonio: la sposa si vendica e sposa il…

Uno sposo si presenta ubriaco al matrimonio e la sposa decide di sposare un’altra persona. Potrebbe sembrare una storia bizzarra e quasi surreale; eppure si tratta di una vicenda accaduta in India, pe ...

Valentina Nappi si è sposata. La notizia a sorpresa ‘preoccupa’ i fan: l’annuncio del suo futuro sui social

Brutta notizia per i fan di Valentina Nappi. La nota pornostar, dopo 11 anni di fidanzamento, è convolata a nozze con Giovanni Lagnese, suo storico compagno. Il matrimonio, avvenuto nella giornata di ...

Uno sposo si presenta ubriaco al matrimonio e la sposa decide di sposare un’altra persona. Potrebbe sembrare una storia bizzarra e quasi surreale; eppure si tratta di una vicenda accaduta in India, pe ...Brutta notizia per i fan di Valentina Nappi. La nota pornostar, dopo 11 anni di fidanzamento, è convolata a nozze con Giovanni Lagnese, suo storico compagno. Il matrimonio, avvenuto nella giornata di ...