SportQuake apre una nuova agenzia di esports chiamata EsportQuake (Di venerdì 4 settembre 2020) L’agenzia di calcio SportQuake ha deciso di entrare nel mondo degli esports fondando una nuova agenzia chiamata ESportQuake che, possiamo dircelo, ha un nome a dir poco fantasioso! Il mondo degli esports, non è mistero, sta crescendo sempre di più facendo gola a nuovi marchi. Ecco perchè una agenzia come SportQuake ha deciso di creare una propria divisione dedicata al mondo degli esports e in particolare al mondo dei giocatori svincolati e in ricerca di un ingaggio e perciò di una squadra. SportQuake è una agenzia molto attiva nelle sponsorizzazioni: nel mondo del calcio possiamo annoverare quella di Shopee con Cristiano Ronaldo, ... Leggi su esports247

