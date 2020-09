SPAZIO: IL SETI AGGIUNGE 200 NUOVE STELLE CHE POSSONO OSPITARE LA VITA (Di venerdì 4 settembre 2020) RamificazioneLa ricerca della VITA extraterrestre è diventata molto più ampia: un team di scienziati che tengono d'occhio le trasmissioni aliene ha appena aumentato le loro operazioni per esaminare 200 volte il numero di sistemi stellari che aveva in precedenza.La Breakthrough Listen Initiative, uno sforzo per intercettare le trasmissioni radio inviate da civiltà extraterrestri, sta ora ascoltando 288.315 sistemi stellari invece dei suoi precedenti 1.327, secondo una ricerca di preprint condivisa online la scorsa settimana. Nel complesso, il cambiamento rappresenta un importante aggiornamento a uno dei tentativi più importanti di trovare una VITA intelligente nella Via Lattea.Voci esterneGli scienziati dell'Università di Manchester dietro il progetto hanno apportato i miglioramenti dopo aver setacciato i dati ... Leggi su eyesbio

