Spazio: il ritorno al volo di Vega (Di venerdì 4 settembre 2020) L’ESA ha lavorato intensamente con l’Industria per risolvere il problema che si presentò il 10 luglio 2019 sul volo Vega VV15 e per garantire un ritorno al volo in sicurezza il prima possibile. In quello che è stato il primo insuccesso dall’inaugurazione del Vega nel 2012, nel lanciatore si è verificata una anomalia a 130 secondi e 850 millisecondi dopo il decollo. Un difetto sulla parte superiore del motore Zefiro23 del secondo stadio ha consentito ai gas caldi di combustione di penetrare nello stadio poco dopo la sua accensione, provocando la rottura del lanciatore. Il 4 settembre 2019, dopo approfondite indagini, una Commissione Indipendente d’Inchiesta co-presieduta dall’Ispettore Generale dell’ESA insieme al Vice Presidente Senior ... Leggi su meteoweb.eu

BrandonTriminio : RT @JessePrize6: E poi la grande cometa vola via, Spettacolari il suo viaggi nell infinito. Presagio disperso nelle suo code di colori e mo… - Tia97397692 : RT @JessePrize6: E poi la grande cometa vola via, Spettacolari il suo viaggi nell infinito. Presagio disperso nelle suo code di colori e mo… - forzaoldbasterd : RT @JessePrize6: E poi la grande cometa vola via, Spettacolari il suo viaggi nell infinito. Presagio disperso nelle suo code di colori e mo… - sha_ji1 : RT @JessePrize6: E poi la grande cometa vola via, Spettacolari il suo viaggi nell infinito. Presagio disperso nelle suo code di colori e mo… - Spazio_J : -