Spagna, si chiude la vagina con la colla e accusa l’ex di rapimento e tortura: arrestata 36enne (Di venerdì 4 settembre 2020) Si incolla le parti intime e accusa l’ex di rapimento e tortura Vanesa Gesto, 36 anni, ha accusato l’ex fidanzato Ivan Rico, 36, di averla rapita e di averla abbandonata seminuda nella città di Bembimbre, vicino a Leon, in Spagna. La donna si era chiusa la vagina con la colla accusando l’ex compagno di torture. La 36enne è stata arrestata e condannata a 10 anni di carcere. La verità sul crimine è emersa quando gli investigatori hanno scoperto filmati registrati dalle telecamere di sicurezza di un supermercato gestito da cinesi che mostravano la donna intenta a comprare la colla che poi avrebbe utilizzato per le parti intime e un “kit ... Leggi su tpi

ItaSportPress : Dalla Spagna, Vidal si libera dal Barcellona: l'Inter chiude l'affare - - francescomila18 : RT @manginobrioches: Salvjni sostiene che 'nel resto d'Europa ci si avvia verso una cauta riapertura'. Dice il falso. Malta ha appena chius… - sportli26181512 : SBK 2020 ad Aragon (Spagna): Rea un fulmine nel warm-up. I risultati: Rea a la Kawasaki scatenati nei 15' del warm-… - Danilo16872012 : @LegaSalvini Capezzone la Spagna e la Francia devono aprire con molti più problemi di noi, in Germania ieri altro 1… - Ellemme88 : La Francia non esclude un nuovo lockdown ed ha già varie zone rosse per il paese. L'Ungheria dal 1 settembre chiude… -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna chiude Corornavirus. l'Europa torna a chiudersi, la Spagna chiude le discoteche Agenzia ANSA Covid mondo, otto ragazzi contagiati in volo tra Creta e Gb. In Francia 7mila casi in 24h

Roma, 3 settembre 2020 - Salgono a 25.938.122 i contagi da Coronavirus registrati nel mondo. Secondi i dati Coronavirus Resource Center della Johns Hopkins University i decessi attribuiti al Covid-19 ...

Calciomercato, ecco i 10 nomi "italiani" più interessanti. Quali ritroveremo al fantacalcio?

Sono tanti i giocatori in cerca di maglia, ben oltre i 6 personaggi in cerca d'autore di pirandelliana memoria, e le occasioni per il calciomercato sono lì, pronte a essere colte dai vari club europei ...

Roma, 3 settembre 2020 - Salgono a 25.938.122 i contagi da Coronavirus registrati nel mondo. Secondi i dati Coronavirus Resource Center della Johns Hopkins University i decessi attribuiti al Covid-19 ...Sono tanti i giocatori in cerca di maglia, ben oltre i 6 personaggi in cerca d'autore di pirandelliana memoria, e le occasioni per il calciomercato sono lì, pronte a essere colte dai vari club europei ...